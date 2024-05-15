Belediye yeni personeller alacak! Lise mezunu olan herkes başvuru yapabilir

Ankara Akyurt Belediyesi, lise mezunlarından oluşan personel alacak. Başvuru süresi sadece iki dakika. Eğer siz de başvurmak istiyorsanız, hemen başlayın.

Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir

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Ankara Akyurt Belediyesi, lise mezunu personel alacak! Başvurunuzun sadece iki dakikanızı alacak şekilde yapılması ve işe girme şansına sahip olmanız mümkündür. Başvuru fırsatlarını kaçırmayın!

Belediye İşine Girebilirsiniz!

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından yayınlanan bir ilan, personel alımı yapacağını bildiriyordu. Alım İŞKUR üzerinden yapılacak olmakla birlikte, size işe girme fırsatı da sağlanmaktadır. İŞKUR üzerinden belirlenen tarihte başvurunuzu yaparak işe alınabilirsiniz. Başvuru koşullarını karşılıyorsanız, personel alım ilanına başvurabilirsiniz.