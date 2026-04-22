Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti yeniden düzenlendi: İşte önemli detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi. İşte önemli detaylar...

Düzenlemeye göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi.

EHLİYET ALAMAYAN ORTOPEDİK ENGELLİLERE MUAFİYET

Düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 90’ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan ve engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak.

ARAÇLAR İÇİN FİYAT VE MOTOR SINIRI BELİRLENDİ

Tebliğ kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon gibi araçlar muafiyet kapsamına alındı. Bu araçların ayrıca 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması şartı getirildi.

Haberin Devamı

MOTOSİKLETLERDE MOTOR HACMİ SINIRI KALDIRILDI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV ödemeden satın alabilecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU

Söz konusu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

İran, taviz vermiyor, Umman açıklarında bir gemiyi vurdu: Ezici darbeler indireceğiz!

Meteoroloji uyardı: Kış geri döndü! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?