Fenerbahçe'nin güncel borcu bakın ne kadar çıktı: Saran'dan ilk açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda ayrıca Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimleri, 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

KOÇ VE SARAN YÖNETİMLERİ İBRA EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerde ayrıca hem Ali Koç hem de Sadettin Saran yönetimleri, 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu.

Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

SADETTİN SARAN: KULÜBÜMÜZ İÇİN SAMİMİYETLE ÇALIŞTIĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetiminin ibra edilmesinin ardından kameralar karşısına geçerek şunları kaydetti:

"Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik.

Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, heyecan veren bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık, kupalar kazandık, sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak, bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin 1 sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazanılan hiçbir kupa küçümsenemez. Bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik, ne sabır ne süre dedik. Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele verdik. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz 1 gole sizin kadar sevinen, puan kaybına üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Yeterli mi, elbette değil. Bu kupa da bir dönüm noktası olacak. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek.

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"ŞAMPİYONLUK KUPASI GELSEYDİ DE BUGÜN VEDA EDECEKTİM"

Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Şunu da söylemem lazım, bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek beni ayakta tuttu. Bu yüzden Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Tam tersine hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden heyecanlandım. Şunu da ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Kırgınlıkla ayrılmıyorum buradan. Hepimizin isteği, Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli derseniz? Biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız, şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke, hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben eylül ayında bu kürsüde en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için kendi içinde huzuru bulması gerektiğine inanıyordum. Ne yazık ki, bu süreçte gördüm ki biz rakiplerimizden çok bazen kendi içimizde mücadele ediyoruz. Hatalar yapmış, yanlış kararlarım, eksiklerim oldu. Bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara baktığımda hata yapmakla, bu söylenen her şey doğru değildir. Vicdanımın en rahat olduğu konu budur. Gönül isterdi ki büyük mutluluğu yaşatalım. Benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben alnım ak, başım dik ayrılıyorum."

TOPLANTIDA GERGİNLİK!

Fenerbahçe kongresinde üyeler arasında gerginlik yaşanıyor. Konu ile ilgili Sarı-lacivertli takımın Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

"D bloktaki durum çok kötü. 2018, 2024 ve 2025'te de bu durum yaşandı ve engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız. Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar."

OY VERME İŞLEMİ PAZAR GÜNÜ

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarışacağı Genel Kurul'da 44 bin 741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

7 Haziran Pazar günü (yarın) ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) bulunan açık alanda gerçekleşecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe'de başkan adayları ve listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Başkan: Aziz Yıldırım

Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Başkan: Hakan Safi

Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

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