Altın fiyatları bir inip bir çıkıyor: Peki bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bir inip bir çıkıyor: İran ile olası bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması ve faiz korkuları ile düşüşte. Peki bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?

Spot altın saat 07:40 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 4441 dolar seviyesinde.

Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6550 TL'den işlem görüyor.

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 72,74 dolar seviyesinde.

Altın fiyatları İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşması umutlarının giderek zayıflaması, ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik korkular ile haftayı yüzde 2 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önemli petrol sevkiyat noktalarından olan Hürmüz Boğazı'nın, ABD ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle kapalı durması, petrol fiyatlarını artırıyor. Artan enerji fiyatları enflasyon korkularına neden olurken uzmanlar küresel enflasyona karşı Fed'in bu yıl faiz artırma ihtimalini değerlendiriyor. Yüksek faiz ortamında altın cazibesini yitiriyor.

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