İran, taviz vermiyor, Umman açıklarında bir gemiyi vurdu: Ezici darbeler indireceğiz!
İngiliz Denizcilik Ajansı, İran'ın Umman açıklarında gemiyi vurduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları ise saldırı olursa yeni bir saldırı olması durumunda ezici darbe indireceklerini duyurdu.
İran, taviz vermiyor, Umman açıklarında bir gemiyi vurdu: Ezici darbeler indireceğiz!
İngiliz Denizcilik Ajansı, İran'ın Umman açıklarında gemiyi vurduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları ise saldırı olursa yeni bir saldırı olması durumunda ezici darbe indireceklerini duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.
Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
