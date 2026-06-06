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Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları artacak. Peki bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları artacak. Peki bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 2 29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 3 39

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 4 49
Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 5 59
Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 6 69
Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 7 79
Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 8 89

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? 9 99

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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