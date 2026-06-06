Hava sıcaklıkları artıyor: O bölgeler kavrulacak! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BARTIN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu