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Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı

Türkiye çığır açmaya devam ediyor... Çekya’nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilere göre, Türkiye’den "KHAN" adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildi.

Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı
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Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı

Türkiye çığır açmaya devam ediyor... Çekya’nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilere göre, Türkiye’den "KHAN" adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildi.

Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı

ROKETSAN tarafından geliştirilen KHAN, BORA balistik füzesinin ihracat versiyonu olarak biliniyor.

Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı

BORA balistik füze sisteminin ihracat versiyonu olan KHAN füze sistemi, ilk kez TSK haricinde Endonezya'nın envanterine girmişti. Çekya'nın söz konusu tedariği ise AB ve NATO ülkeleri içinde bir ilk sayılır.

Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı

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KHAN füze sisteminin özellikleri:

80 - 280 km menzil

470 kg harp başlığı

2500 kg ağırlık

610 mm çap

Kompozit Katı yakıtı

Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladıÇEKYA'NIN TÜRKİYE'DEN ALDIĞI DİĞER ÜRÜNLER

65 adet Igla 9K38 Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri (MANPADS)

162 adet Hafif makineli tüfek

2 adet Ağır makineli tüfek

400 adet El tipi namlu altı ve monte edilmiş bombaatar

30 adet Taşınabilir tanksavar topları

400 adet Çapı 75 mm'den küçük havan topları

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Kaynak:AA

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