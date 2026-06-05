Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı
Türkiye çığır açmaya devam ediyor... Çekya’nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilere göre, Türkiye’den "KHAN" adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildi.
Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı
Türkiye çığır açmaya devam ediyor... Çekya’nın Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sicili'ne sunduğu verilere göre, Türkiye’den "KHAN" adıyla kayıtlı 2 adet ürün tedarik edildi.
ROKETSAN tarafından geliştirilen KHAN, BORA balistik füzesinin ihracat versiyonu olarak biliniyor.
BORA balistik füze sisteminin ihracat versiyonu olan KHAN füze sistemi, ilk kez TSK haricinde Endonezya'nın envanterine girmişti. Çekya'nın söz konusu tedariği ise AB ve NATO ülkeleri içinde bir ilk sayılır.
KHAN füze sisteminin özellikleri:
80 - 280 km menzil
470 kg harp başlığı
2500 kg ağırlık
610 mm çap
Kompozit Katı yakıtı
ÇEKYA'NIN TÜRKİYE'DEN ALDIĞI DİĞER ÜRÜNLER
65 adet Igla 9K38 Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri (MANPADS)
162 adet Hafif makineli tüfek
2 adet Ağır makineli tüfek
400 adet El tipi namlu altı ve monte edilmiş bombaatar
30 adet Taşınabilir tanksavar topları
400 adet Çapı 75 mm'den küçük havan topları
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