Böyle baba olamaz: 3 yaşındaki kızını rehin aldı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi, çocuk kurtarıldı.

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022’inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı.

Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vaz geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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