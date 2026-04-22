Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
Yayınlanma:
22 Nisan 2026 10:28
Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı.1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını alış satış fiyatları, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü alım satım işlemi yapacaklar tarafından mercek altına alındı. Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
1 8
Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları, son dakika anlık verilerle yakından takip ediliyor. 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını alış satış fiyatları, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü alım satım işlemi yapacaklar tarafından mercek altına alındı. Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Diğer taraftan ABD-İran müzakerelerinin altına etkileri de dikkatle takip ediliyor. Altın, Şubat ayından beri yüzde 8 değer kaybetti. Uzmanlar, altın fiyatlarının tekrar güçlenmesi için Orta Doğu'da geniş ölçekte çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade ediyor. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne 6.873 TL'den başlarken, ONS altın 4.757 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 11.358 seviyelerinden yeni işlem gününe başladı. Altın fiyatları canlı ve anlık tablo, yatırımı olanlar ve düşünenle tarafından detaylı olarak mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Nisan 2026 Çarşamba altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...
2 8
Altın fiyatları son dakika tablosu, 22 Nisan 2026 Çarşamba yeni işlem gününde dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altında gidişat, anbean ekonomi verilerine de yansıyor. İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukayı hafta sonu kaldırmıştı. Ancak ABD geri adım atma ve boğaz yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin kritik noktalarından olan Hürmüz Boğazı tekrar kapanınca enerji fiyatları da arttı. Bu sebeple önceki gün artan enerji fiyatları ve yükselen dolar endeksi ile altın fiyatları gerileme göstermişti. Ancak, altın yeni işlem gününe yükselişle başladı. Uzmanlar, altının tekrar güç kazanabilmesi için Ortadoğu'daki gerilimin geniş ölçekte sonlanması gerektiğini ifade etti. Peki Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
3 8
ALTININ YENİDEN GÜÇ KAZANMASI İÇİN...
Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, olası müzakereler öncesi altın fiyatlarının seyri ile ilgili yorumlarda bulundu. Atalay
dedi. "Altın, ateşkes süresinin dolmasıyla Hürmüz Boğazı odağında İran ve ABD’nin arasında yeni bir çatışma çıkma ihtimalini fiyatlarken ABD dolar endeksi ve petrol fiyatı yükseliş gösteriyor. Bu ortam Comex vadeliler ve opsiyonlar piyasasındaki spekülatörleri de olumsuz etkiliyor."
Altın fiyatlarının yeniden güç kazanabilmesi için Orta Doğu’da geniş ölçekte çatışmaların sonlanması gerektiğini belirten Atalay,
dedi. "Son yaşanan ateşkes ortamı bize altının, piyasalar bir kez dengelendiğinde çok hızlı kazanım elde edebileceğini gösterdi."
4 8
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.874,24 TL
Gram altın satış fiyatı:6.875,15 TL
5 8
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:11.206,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.345,00 TL
6 8
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.761,25 USD
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.761,83 USD
7 8
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.730,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:45.253,00 TL
8 8
KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı: 6.876,50 TL
Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı: 6.877,41 TL