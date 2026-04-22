Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

ALTININ YENİDEN GÜÇ KAZANMASI İÇİN...

Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, olası müzakereler öncesi altın fiyatlarının seyri ile ilgili yorumlarda bulundu. Atalay "Altın, ateşkes süresinin dolmasıyla Hürmüz Boğazı odağında İran ve ABD’nin arasında yeni bir çatışma çıkma ihtimalini fiyatlarken ABD dolar endeksi ve petrol fiyatı yükseliş gösteriyor. Bu ortam Comex vadeliler ve opsiyonlar piyasasındaki spekülatörleri de olumsuz etkiliyor." dedi.

Altın fiyatlarının yeniden güç kazanabilmesi için Orta Doğu’da geniş ölçekte çatışmaların sonlanması gerektiğini belirten Atalay, "Son yaşanan ateşkes ortamı bize altının, piyasalar bir kez dengelendiğinde çok hızlı kazanım elde edebileceğini gösterdi." dedi.