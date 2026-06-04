TÜİK işsizlik oranını açıkladı: İşte mayıs ayında değişen o rakamlar...

TÜİK, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 5 bin azalarak, 2 milyon 868 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI ERKEKLERDE YÜZDE 6,8

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

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