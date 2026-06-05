Kira zam oranları netleşti: İşte o rakamlar...

TÜİK, milyonlarca kişinin beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte kira zam oranları da netleşmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,71 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu.
Ekonomistlerin beklentisi mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 1,65 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 32,53 seviyesine çıkacağı yönündeydi.
Açıklanan rakamlarla birlikte milyonlarca kişinin beklediği kira zam oranları da belli oldu.
MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.
Böylece Haziran ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Haziran ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 oldu.
Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 32,24 zam yapılacak.
Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,43 olarak gerçekleşmişti.
SON 9 AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI ŞU ŞEKİLDE:
Eylül 2025: Yüzde 39,62
Ekim 2025: Yüzde 38,36
Kasım 2025: Yüzde 37,15
Aralık 2025: Yüzde 35,91
Ocak 2026: Yüzde 34,88
Şubat 2026: Yüzde 33,98
Mart 2026: Yüzde 33,39
Nisan 2026: Yüzde 32,82
Mayıs 2026: Yüzde 32,43