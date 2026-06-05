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TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı: Enflasyon yıllık bazda yüzde 32,61 Mayıs ayı olarak 1,71 olarak belirlendi...

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı
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TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı: Enflasyon yıllık bazda yüzde 32,61 Mayıs ayı olarak 1,71 olarak belirlendi...

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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