TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı: Enflasyon yıllık bazda yüzde 32,61 Mayıs ayı olarak 1,71 olarak belirlendi...
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TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı: Enflasyon yıllık bazda yüzde 32,61 Mayıs ayı olarak 1,71 olarak belirlendi...
Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Ekonomi