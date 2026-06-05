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Vali Davut Gül, Pendik Belediyesi standını ziyaret etti

Pendik Belediyesi “Sıfır Atık Haftası” etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı’ndaki “Sıfır Atık Festivali”nde stant kurdu.

Vali Davut Gül, Pendik Belediyesi standını ziyaret etti
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Vali Davut Gül, Pendik Belediyesi standını ziyaret etti

Pendik Belediyesi “Sıfır Atık Haftası” etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı’ndaki “Sıfır Atık Festivali”nde stant kurdu.

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Standa gelen ziyaretçilere belediyenin çevre ve sıfır atık konusundaki yatırım ve projeleri görseller ve maketlerle anlatıldı.

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Standı ziyaret edenler arasında İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı. Vali Gül, stantta yer alan ve çevre dostu teknolojiye sahip Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binasını maketini inceleyerek bilgi aldı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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