Vali Davut Gül, Pendik Belediyesi standını ziyaret etti

Pendik Belediyesi “Sıfır Atık Haftası” etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı’ndaki “Sıfır Atık Festivali”nde stant kurdu.

Standa gelen ziyaretçilere belediyenin çevre ve sıfır atık konusundaki yatırım ve projeleri görseller ve maketlerle anlatıldı.

Standı ziyaret edenler arasında İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı. Vali Gül, stantta yer alan ve çevre dostu teknolojiye sahip Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binasını maketini inceleyerek bilgi aldı.