Emeklilere resmen bedava: SGK Kaplıca tedavilerini ücretsiz hale getirdi

Sosyal güvenlik tüzüğünde hane halkı sağlığını merkeze alan düzenlemeler, özellikle emeklilik dönemindeki vatandaşlar için maddi yükleri hafifletmeye devam ediyor. SGK tarafından yürütülen kaplıca destek programı, fiziksel yıpranma ve kronik ağrılarla mücadele eden yaşlı nüfus adına adeta bir tıbbi can suyu niteliği taşıyor. Uygulama sayesinde binlerce emekli, yüksek bütçeler ayırmak zorunda kalmadan profesyonel termal tedavi imkânına lojistik olarak erişebiliyor.
Sağlık kurullarının onay verdiği durumlarda, termal suların iyileştirici gücünden faydalanabilecek öncelikli rahatsızlıklar şu şekilde tescillendi:
Emekliler; başta eklem ve kas ağrılarını tetikleyen romatizmal rahatsızlıklar olmak üzere, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları için bu destekten faydalanabiliyor. Ayrıca sedef, egzama gibi kronik cilt problemleri, mide ve bağırsak sistemi sorunları ile böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları da ücretsiz tedavi kalkanı altında yer alıyor.
Devletin sunduğu bu sağlık lojistiğinde en dikkat çekici detay, hastaların harcamalarını en aza indiren ek bütçe yardımları oldu. SGK, hastanede uygulanan tıbbi seans ücretlerinin tamamını karşılamanın yanı sıra, hastanın ikametgahına en yakın tesise ulaşım giderlerini kuruşu kuruşuna üstleniyor.
Eğer doktor raporunda hastanın tek başına seyahat edemeyeceği tescillenmişse, refakatçinin de masrafları yasal sınır şartları uyarınca SGK bültenine ekleniyor. Ancak tesislerdeki şahsi konaklama, ekstra yemek bütçesi ve kişisel harcamaların bu paket kapsamında olmadığı bildirildi.
Termal tedavi kalkanından yararlanabilmek için bürokratik tüzük kurallarına harfiyen uyulması elzemdir. Hak sahiplerinin öncelikle fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının veya ilgili daldaki uzman hekimlerin yer aldığı resmi bir sağlık kurulundan rapor alması zorunludur.
Raporun siber sistemde düzenlenmesinin ardından, 5 iş günü içinde hedef kaplıca tesisine başvuru yapılması yasal bir şarttır. Bu sürenin aşılması durumunda, mevcut log kayıtları geçersiz sayılıyor ve hastanın yeni bir sevk süreci başlatması gerekiyor.