Emeklilere resmen bedava: SGK Kaplıca tedavilerini ücretsiz hale getirdi

Emekliler; başta eklem ve kas ağrılarını tetikleyen romatizmal rahatsızlıklar olmak üzere, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları için bu destekten faydalanabiliyor. Ayrıca sedef, egzama gibi kronik cilt problemleri, mide ve bağırsak sistemi sorunları ile böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları da ücretsiz tedavi kalkanı altında yer alıyor.