Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Spor Zirvesi’ne katıldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Belözoğlu, Türk futbolu hakkında çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

Son dönemde futbolda yaşananlar dünya gündemine de taşınmıştı. Maça çıkmama, hakeme saldırı ve taraftarları futbolculara saldırması bu sezon içinde yaşandı.

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BELÖZOĞLU’NDAN ÇOK KONUŞULACAK YORUM

2023-2024 sezonunda Türk futbolunun başına gelmeyen kalmadı. Gelinen süreçte her geçen gün yeni bir açıklama geliyor. Son olarak Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi’nde konuştu. Soruları yanıtlayan Belözoğlu şunları söyledi;

“Sosyokültürel bir problem var. Bunu gençler düzeltecek. Türk futbolunun şu anki mevcut düzende değişmesi, güneşin buz tutmasıyla bir. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var. Söylediklerimizin bir karşılığı yok. Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim.”

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YENİ YAPININ İNŞA EDİLMESİ LAZIM

“Türk futbolunda idealist tipler var. O insanların önünün açılacağı bir yapının inşa edilmesi lazım. Futbol delisi bir adamım. Daha sistemsel ve felsefi değişimler yapmak lazım. Her sene yeni kural olmaz. 8 milyon nüfusa sahip Hırvatistan, tüm branşlarda şampiyonlar yetiştiriyorsa biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz.

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Futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor. Bunun için yöneticiler sorumluluk hissetmeli. Şu an bunu becerebilecek bir potansiyel yok. Değişmesi gereken çok şey var. İnşallah bunu yapabilecek yönetici profilleri oluşur.”

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