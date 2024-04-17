Pendikspor altyapısından büyük başarı! U-14 ve U-16 takımları Türkiye şampiyonası için Antalya'da

Türkiye Trendyol Süper Ligi'nde mücadele eden Siltaş Yapı Pendikspor, altyapıdaki başarılı çalışmalarına devam ederek U-14 ve U-16 takımları gruplarında aldıkları başarılı sonuçlarla Antalya'da oynanacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

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Pendikspor altyapısından büyük başarı! U-14 ve U-16 takımları Türkiye şampiyonası için Antalya'da

Siltaş Yapı Pendikspor örnek bir alt yapısı ile yıllardır altyapıda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmeye devam ederken bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dört büyük ve diğer süper lig takımlarının mücadele ettiği gelişim ligi gruplarda bir çok takımı geride bırakarak aldığı başarılı sonuçlarla gruplarından çıkmayı başaran U-14 ve U-16 takımları Antalya'da oynanacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

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PENDİKSPOR ALTYAPISI ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Pendikspor yönetim kurulu ve Alt yapı sorumlusu Ahmet Çakıroğlu önderliğinde başarılı sonuçlar alan U -16 takımının maçları Nisan'da, U -14 takımının maçları ise 1 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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