Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözü dev gelirde! Devler Ligi yarı finalinde kozlarını paylaşacak!

Boey'in takımı B.Münih ve Arda Güler'in R.Madrid'i, Devler Ligi yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Sözleşmesinde final bonusu olan iki futbolcudan birisi, eski takımına yaklaşık 150 milyon TL kazandıracak.

Yaz transferinde milli yıldızımız Arda Güler; Fenerbahçe'den, Real Madrid'e, 20 milyon euro nakit ve başarıya bağlı 10 milyon euroluk bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Cim-Bom'un Fransız yıldız beki Sacha Boey ise ara transferde Almanya'nın dev ekibi Bayern Münih'in yolunu 30 milyon euro nakit + 5 milyon euro bonus bedelinde tutmuştu...

İki futbolcu da başarıya bağlı bonuslardan kulübüne kazandırmak üzere. İki takım da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşti. Sacha Boey'in transfer olduğu Bayern finale kalırsa Aslan, Real Madrid turu geçerse Kanarya kazanacak.

İKİ OYUNCUNUN GÖZÜ SAHADA

Bonservisten hayli yüksek gelirler elde eden iki takım, final bonusunu bekler durumda. Eşleşme sonunda yaklaşık 150 milyon TL'lik prim ücretine sadece bir taraf ulaşacak. İngiliz ekibi Arsenal'i çeyrek finalde eleyen Bayern Münih'te Fransız sağ bek Sacha Boey sakatlığı sebebiyle bir süredir kadrodan uzaktı. Çalışmalara başlayan Fransız yıldız, şans bulmayı iple çekiyor. Sacha Boey'in öncesinde de Arda Güler yeni takımında sakatlık şanssızlığı yaşamıştı. Real Madrid'de Arda Güler daimi olarak kadroda bulunuyor. Ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti, 'tecrübe' sebebiyle milli yıldızı oyuna atmıyor.

Haberin Devamı

KİRALIK İSİMLER KAZANDIRACAK

Sezon başında ve devre arasında birçok oyuncusunu Avrupa'nın çeşitli kulüplerine gönderen G.Saray ve F.Bahçe'nin opsiyonlara bağlı olan beklentileri, Boey ve Arda ile sınırlı değil. Devre arasında Bakambu'yu Betis'e 5 milyon euroya gönderen G.Saray, şartlara bağlı 5 milyon euro bonus alabileceğini açıklamıştı. A.Villa; Zaniolo, Leicester da Yunus'un tapusunu alırsa tam 32 milyon euro gelecek. Sezon başı Rossi'yi ABD ekibi Crew'e 5.6 milyon dolar +1 milyon bonus karşılığında satan F.Bahçe ise 'şampiyonluk bonusu'nun aktif olmasıyla 1 milyon dolar aldı.

Bursa'da şafak operasyonu nefes kesti! 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı deldiği duvardan kaçmaya çalıştı!

Türkiye sallanıyor! Uzmanlar tarih verdi! Tokat'ta yaşanan deprem, 7.5 büyüklüğünün habercisi!

Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Son Dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!