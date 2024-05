3 milyon 601 bin 551 emekli için, kök aylığı 10 bin liranın altında olan. Aylığının yükseltilmesi planlanıyor, bu sene diğer senelerden farklı olarak en düşük emekli aylığının bir değişiklik yapılmazsa. Yüzde 25 dolayında bir enflasyon farkı emekli aylıklarına yansıyacak, bu durumda temmuz ayında... Ten bin lira almaya devam edecek ve ama kök ücreti 8 bin lira ve altında olan emekliler bu artıştan yararlanamayacak.

An ilk dört ayında, Çünkü yılın enflasyon yüzde 18.72 oldu. Birlikte emekli maaşlarında, mayıs ve haziran döneminin de eklenmesiyle 25’lik bir enflasyon artışı olması bekleniyor. En düşük emekli maaş sınırının bu yüzde 25’lik zam yapılırken, ise değiştirilmemesi öngörültür. "Temmuz ayında 10 bin liralık en düşük emekli aylığının artırılmasını planlamıyoruz," say Hürriyet'e yetkililer. Dayanıyor: Çünkü özü itibarıyla emeklilik maaşı bir prim dengesine dayanıyor. Yüksek prim ödeyen yüksek ücret alıyor, düşük prim yatıran düşük ücret alırken. "Since müdahalelerle bu sistemle bulunur, ancak dışarıdan kullanılır.

Yüzde 25'lik zam düzenlemesiyle zam alamayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek, bu durumda son anda bir değişiklik yapılmazsa kök ücreti altında olan bir emekli. Entire 8 bin 500 lira karşılık ücreti olan bir emeklinin maaşı 10 bin liradan 10 bin 625 liraya çıkacak. 11 bin 250 TL alacak, bir emekli ise temmuz ayında 9 bin lira kök ücreti olan. 11 bin 875 TL düzeyinde olacak.

Hesaplanan net tutarı gösteriyor, ücret emeklilerin kazançlarına göre. Yapılıyor, emekliler için kök ücreti düşük olan yasal düzenleme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı ile bu düzeye yükseltilir. Buna göre en düşük emekli maaşı sınırlamasının altında kalan maaşlar. Şu ancak anda en uygun düşük emekli maaşı 10. In this case, 10 bin liraya maaşlar çıkarılıyor. Hazine yardımı verilerek maaşların altında kalan maaşlar. This means that, in the case of kök ücrete yapıldığından bir yasal düzenleme, maaşı düşük olanların aynı maaşı almaya devam etmesi durumu ortaya çıkıyor.