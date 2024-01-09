Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!

Eskişehir’de Çorumlu Kovboy lakaplı emekli öğretmen Seferi Karakaş, ‘Sevda’ isminin verdiği 50 yıllık 1973 model antikalarla süslü minibüsüyle Türkiye'nin her yerini geziyor.

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Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!

Eskişehir’de antika pazarını ziyaret eden Çorumlu Kovboy lakaplı emekli öğretmen Seferi Karakaş, ‘Sevda’ adını verdiği ve antikalarla süslediği 1973 model minibüsüyle ülkenin dört bir tarafını geziyor.

Çorum’un Çatak Köyü’nde doğan emekli sınıf öğretmeni Seferi Karakaş, ilginç tarzıyla gittiği her yerde tüm dikkatleri üzerine topluyor. Çorumlu Kovboy lakabıyla da tanınan Karakaş, ‘Sevda’ adını verdiği 1973 model minibüsüyle Türkiye’nin dört bir tarafındaki antika pazarlarını ziyaret ediyor. İlginç tarzını pazarlardan topladığı antikalarla süslediği minibüsüne de yansıtan Karakaş, köy arazilerine aracının arkasına bağladığı motosiklet ve bisiklet ile gidiyor. Ön tarafında çeşitli süs eşyaları bulunan minibüsün arka tarafını karavan gibi kullanan Karakaş, bu tarzını bir ömür boyu sürdürmek istiyor.

Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!

“KENDİME UYGUN OBJELERİ BULARAK TARZ YAPIYORUM”

"Beni anneannem büyüttü. Onun da kimsesi yoktu ama yemez yedirir, giymez giydirirdi. O zamanlarda kendisi bana bir tarz oluşturdu. 1965 yıllarında bazı vatandaşlarımız yurt dışına gitmişti. Aynı şekilde onların da kimsesi yoktu. O insanların ailelerine anneannem ebelik yapardı. Onlar da izinden dönüşlerinde anneannem onlarla ilgilendiği için çeşitli hediyeler getirirdi. Oradan bir farklılık yakaladık. O farklılıktan sonra çocukluktan beri böyle değişik tarzlarda giyinmeyi seven bir insanım. Gündelik hayatımda da böyleyim. İş icabı olduğu zaman farklı kıyafetler giyiyorum. Onun haricinde tarzım bu şekilde. Antikaya çok ilgim var. Klasikçi olduğum için şehirlerdeki çeşitli muhtelif antika pazarlarına davet ediliyorum. Gidiyorum, kendime uygun objeleri bularak tarz yapıyorum” dedi.

Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!

“BU ARAÇ GİTTİĞİMİZ YERLERDE İNSANLARA MESAJ VERİYOR”

Sevda ismini koyduğu aracı 1973 yılından beri kullandığından bahseden Karakaş, “Aracımızın 50 yıllık bir geçmişi var. 20 yıl çekme belgeli kaldı. Bu sürenin sonunda modifiye ederek, makyajlayarak bugünkü haline getirdik. Şu anda karavan olarak kullanmaktayım. Gittiğimiz yerlerde de insanlara mesaj veriyor. Çünkü bu arabalar zamanında halkımızın toplu taşımasında kullanılan araçlardı. Eski insanlar bu aracı gördüklerinde o günlerin hikâyelerini anımsıyorlar. Kimisi yolculuk yapmış, kimisinin düğün arabası olmuş, kimisinin gelin arabası olmuş. Bu şekilde insanlar aracımı ilgiyle izliyorlar. O da bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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