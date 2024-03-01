Elon Musk’tan şok OpenAI kararı: Şirket ve CEO’su Sam Altman’ı dava ediyor…

Tesla CEO’su Elon Musk, OpenAI ve İcra Kurulu Başkanı Sam Altman hakkında sürpriz bir karara imza attı. Musk, yapay zeka şirketinin kuruluş anlaşmasını, insanlığa sağlanan faydalara göre kara öncelik vererek bozduklarını iddia ederek dava açtı.

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Elon Musk’tan şok OpenAI kararı: Şirket ve CEO’su Sam Altman’ı dava ediyor…

Perşembe günü geç saatlerde bir San Francisco mahkemesinde dava açıldı. Davacı ve davalı Musk ile OpenAI oldu. Teknoloji endüstrisi devleri arasında yapay zekanın geleceği konusunda uzun süredir kaynayan bir kavganın dramatik bir şekilde tırmanmasına işaret ediyor.

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk'ı dünyanın en değerli şirketi Microsoft ile karşı karşıya geliyor.

MUSK’TAN SÜRPRİZ BİR DAVA KARARI

Elon Musk, ChatGPT yapımcısı OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açtı. Girişimin kar için değil, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme misyonunu terk ettiklerini söyledi.

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Tesla ve Space X CEO’su Musk, Altman ve kurucu ortak Greg Brockman'ın başlangıçta açık kaynaklı, kar amacı gütmeyen bir şirket kurmak için kendisine başvurduğunu aktardı. Ancak 2015 yılında kurulan girişimin artık para kazanmaya odaklandığını söyleyerek sözleşmenin ihlal edildiğini iddia etti.

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Perşembe günü geç saatlerde San Francisco'da açılan dava, milyarderin ortak kurduğu ve o zamandan beri Microsoft'tan gelen milyarlarca dolarlık finansman nedeniyle hedefinde saptığı aktarıldı. Üretken yapay zekanın yüzü haline geldiği girişime karşı uzun süredir kaynayan muhalefetinin bir doruk noktasıdır.

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