Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…

Google Mesajlar da dahil olmak üzere Gemini ile etkileşim kuracak. Yeni yapay zeka ile beraber Android’e yeni özellikler gelecek. Kullanıcılar ise bu özelliklerinin yolunu dört gözle bekliyor.

YAYINLAMA
Google News
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…

Android, yapay zeka hayallerinin platformu haline geliyor. Google'ın genellikle dünyaya mobil platformunun küresel olduğunu hatırlatmak için bir standa sahip olduğu bu yılki MWC'de, Android üreticisi, Gemini’nin sadece başka bir arkadaşmış gibi olacak. Yani Google Mesajlar'ın içinden Gemini ile etkileşim kurmanın yeni yollarını duyurdu.

Prefabrik eviniz olsun! 150 bin TL Prefabrik ev başvuru nasıl yapılır?Prefabrik eviniz olsun! 150 bin TL Prefabrik ev başvuru nasıl yapılır?

Bu haftadan itibaren Google, herhangi bir Android cihazda Google Mesajlar'ın içinden Gemini’ye erişme olanağını kullanıma sunacak. Buna Gemini ile Sohbet denir.

Slack gibi uygulamalardaki bir sohbet robotu gibi, mesajları hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve fikirleri sabitlemek için onunla diyalog kurabileceksiniz. Bu özelliğe erişmek için Gemini uygulamasını yüklemeniz gerekmeyecek.

2021/05/21/android-10-xiaomi-mi-9-1536x864.jpg

GOOGLE’DAN ANDROİD YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Gemini ile etkileşim kurmayı planlamasanız bile, yakınınızdaki bir Android cihaza daha fazla yapay zeka infüzyonu geliyor. Direksiyon arkasında Android Auto kullananlar için arabanız uzun metinleri ve grup sohbetlerini özetleyebilir.

Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde manidar hediye: 70 gül gönderdi…Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde manidar hediye: 70 gül gönderdi…

Yapay zeka ayrıca, gözlerinizi yolda tutarken olası yanıtlar ve yapabileceğiniz diğer şeyler hakkında sizinle konuşacaktır. Ancak deneyimden bahsetmişken, umarım bu, doğrudan telaffuz etmenizi gerektiren etkileşimlerden biri olmaz.

Görme engelli ve az gören kullanıcılara yönelik yerleşik bir özellik olan Android'de Lookout, artık mesajlarla birlikte gelen fotoğraf ve görüntülerin otomatik olarak oluşturulan AI açıklamalarını sunacak. Haritalar'ın iзinde Lens iзin geliştirilmiş ekran okuyucu desteği de vardır.

Dron'u tarlada görünce traktörün altına saklanarak kaçmıştı! Günler sonra konuştu: İlaçla virüs yayacak sandımDron'u tarlada görünce traktörün altına saklanarak kaçmıştı! Günler sonra konuştu: İlaçla virüs yayacak sandım

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!
NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!
Twitch ücretlerine devasa zam! Güncel Twitch ücretleri
Twitch ücretlerine devasa zam! Güncel Twitch ücretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!
Yapay zeka sanatçıları geliyor! Dizi sektörü de etkilenecek
Yapay zeka sanatçıları geliyor! Dizi sektörü de etkilenecek
Son Haberler
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…
Prefabrik eviniz olsun! 150 bin TL Prefabrik ev başvuru nasıl yapılır?
Prefabrik eviniz olsun! 150 bin TL Prefabrik ev başvuru nasıl yapılır?
Çok tartışılan maçı Galatasaray kazandı ve liderliği geri aldı…
Çok tartışılan maçı Galatasaray kazandı ve liderliği geri aldı…
Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL
Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL
İlk Türk astronot Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: "Hayalini bile kuramazdım"
İlk Türk astronot Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: "Hayalini bile kuramazdım"
Çok Okunanlar
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı
Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…
Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…
Halka arz şirketinden kripto para açıklaması: Elektrikli araçtan sonra, dijital para da gelecek…
Halka arz şirketinden kripto para açıklaması: Elektrikli araçtan sonra, dijital para da gelecek…
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu