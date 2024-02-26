Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…

Android, yapay zeka hayallerinin platformu haline geliyor. Google'ın genellikle dünyaya mobil platformunun küresel olduğunu hatırlatmak için bir standa sahip olduğu bu yılki MWC'de, Android üreticisi, Gemini’nin sadece başka bir arkadaşmış gibi olacak. Yani Google Mesajlar'ın içinden Gemini ile etkileşim kurmanın yeni yollarını duyurdu.

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Bu haftadan itibaren Google, herhangi bir Android cihazda Google Mesajlar'ın içinden Gemini’ye erişme olanağını kullanıma sunacak. Buna Gemini ile Sohbet denir.

Slack gibi uygulamalardaki bir sohbet robotu gibi, mesajları hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve fikirleri sabitlemek için onunla diyalog kurabileceksiniz. Bu özelliğe erişmek için Gemini uygulamasını yüklemeniz gerekmeyecek.

GOOGLE’DAN ANDROİD YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Gemini ile etkileşim kurmayı planlamasanız bile, yakınınızdaki bir Android cihaza daha fazla yapay zeka infüzyonu geliyor. Direksiyon arkasında Android Auto kullananlar için arabanız uzun metinleri ve grup sohbetlerini özetleyebilir.

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Yapay zeka ayrıca, gözlerinizi yolda tutarken olası yanıtlar ve yapabileceğiniz diğer şeyler hakkında sizinle konuşacaktır. Ancak deneyimden bahsetmişken, umarım bu, doğrudan telaffuz etmenizi gerektiren etkileşimlerden biri olmaz.

Görme engelli ve az gören kullanıcılara yönelik yerleşik bir özellik olan Android'de Lookout, artık mesajlarla birlikte gelen fotoğraf ve görüntülerin otomatik olarak oluşturulan AI açıklamalarını sunacak. Haritalar'ın iзinde Lens iзin geliştirilmiş ekran okuyucu desteği de vardır.

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