Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin

Bilgisayar korsanları 'büyük siber saldırıda Fortnite oyuncularının ödeme bilgilerini çaldı'

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Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin

Bir RANSOMWARE grubu, Epic Games, Fortnite oyununun yaratıcısı olduğu için yaklaşık 200 GB veri çaldığını iddia etti.

Darknet'teki sızıntı sitesinde bir grup, şirketten elde edebileceklerini iddia etti.

Fortnite oyuncuları ödeme bilgilerini kaydedebilirler. Cyber Daily, Mogelivich çetesi olarak bilinen grubun fidye yazılımı sektöründe oldukça yeni olduğunu belirtiyor.

Grup, e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok verinin çalındığını iddia ediyor.

Grup, Epic Games sunucularına bir gecede saldırı düzenlediğini iddia etti.

Mogelivich, fidye yazılımı sektöründe meydana gelen diğer saldırılarının aksine, saldırının gerçekleştiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Epic Games, açıklamaya şunları söyledi: "Araştırıyoruz ancak şu anda bu iddiaların meşru olduğuna dair sıfır kanıt var."

Mogilievich, Epic ile konuşmadı veya bu söylentilerin doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Darkweb web sayfasının ekran görüntüsü olan bu iddiaları üçüncü bir tarafın Tweet'inde gördüğümüzde, birkaç dakika içinde araştırmaya başladık ve kanıt için Mogilevich'e ulaştık.

Mogilevich herhangi bir yanıt vermedi. İddia edilen verileri iletmek için 15 bin dolar ve "para kanıtı" talep ettikleri iddia edilen bu tweet, en yakın yanıt olarak algılandı."

Mogelivich verileri satmayı sunuyor ancak bir fiyat belirtmiyor. Para yatıran herkese satmaya hazır olduklarını söylüyor.

Gönderi, "Şirketin bir çalışanıysanız veya verileri satın almak isteyen biriyseniz üzerime tıklayın" diyor."

Grubun güvenli bir e-postaya bağlı iletişim sayfası bu bağlantı yoluyla erişilebilir.

Mogelevich'e göre, alıcıların tekliflerini iptal edilmeden önce 4 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

İddialar doğruysa, Epic Games Store ve Fortnite oyuncuları tehlikeye girebilir.

Grup, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerinin de elinde olduğunu iddia ediyor.

Hack'in gerçekleştiği henüz kanıtlanmadığından, endişelenmenize gerek yok.

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