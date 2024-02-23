NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!

Intuitive Machines şirketine ait, NASA’ya ait bilimsel faydalı yükler taşıyan insansız uzay aracı Nova-C, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi. Nova-C, Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak tarihe kaydedildi.

YAYINLAMA
Google News
NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!

Intuitive Machines şirketi tarafından geliştirilen ve NASA’ya ait bilimsel faydalı yükler taşıyan insansız uzay aracı Nova-C, Ay yüzeyine güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Nova-C, Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti.

Nova-C, Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak tarihe kaydedildi

ABD merkezli Intuitive Machines (IM) şirketi tarafından geliştirilen ve geçen hafta SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatılan Nova-C insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indiği açıklandı. IM-1 görevi kapsamında NASA’ya ait bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıyan Nova-C’nin Türkiye saati ile 02.23’te Ay yüzeyine temas ettiği bildirildi. Nova-C’nin Ay yüzeyine inişinden yaklaşık 15 dakika sonra uzay aracından ilk sinyalin alındığını söyleyen Intuitive Machines Uçuş Direktörü Tim Crain, “Emin olduğumuz şey ekipmanımızın Ay yüzeyinde olduğu ve iletişim kurduğumuz” dedi. Gelişmeyle birlikte Nova-C, Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti.

NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!

Bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıyor

Sivil uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Intuitive Machines tarafından geliştirilen Ay’a iniş aracı Nova-C’yi geçtiğimiz hafta Falcon-9 roketi ile yörüngeye göndermişti. Intuitive Machines’in ilk Ay’a iniş denemesi olan IM-1 görevi kapsamında NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı için Ay yüzeyine bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıdığı açıklanmıştı. 2013 yılında kurulan ve merkezi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ve Intuitive Machines, halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Firmanın, CLPS programı kapsamında Ay yüzeyine yük taşımak için NASA ile 3 sözleşme imzaladığı biliniyor.

Sokak satıcılarına göz açtırılmıyor! Narkoçelik-2 Operasyonu: 227 gözaltı!Sokak satıcılarına göz açtırılmıyor! Narkoçelik-2 Operasyonu: 227 gözaltı!

İşe giderken köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu!İşe giderken köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu!

İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandıİstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı

Hava mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Yurt genelinde bugün hava nasıl? İşte cuma günü hava durumu...Hava mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Yurt genelinde bugün hava nasıl? İşte cuma günü hava durumu...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Twitch ücretlerine devasa zam! Güncel Twitch ücretleri
Twitch ücretlerine devasa zam! Güncel Twitch ücretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!
Yapay zeka sanatçıları geliyor! Dizi sektörü de etkilenecek
Yapay zeka sanatçıları geliyor! Dizi sektörü de etkilenecek
Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL
Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL
Son Haberler
CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!
CHP Mamak Belediye Başkan Adayından, Irak Türkmeni çocuklara yönelik şok sözler!
Türkiye, TOBB’da ev sahipliği yaptığı, ABD Yeşil Teknoloji heyetleri ile bir araya geldi
Türkiye, TOBB’da ev sahipliği yaptığı, ABD Yeşil Teknoloji heyetleri ile bir araya geldi
Düzce'de korku dolu gece! Tek katlı ev gözlerinin önünde kül oldu!
Düzce'de korku dolu gece! Tek katlı ev gözlerinin önünde kül oldu!
Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!
Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!
İlk Türk astronot Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: "Hayalini bile kuramazdım"
İlk Türk astronot Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: "Hayalini bile kuramazdım"
Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…
Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…
Çok Okunanlar
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Hava mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Yurt genelinde bugün hava nasıl? İşte cuma günü hava durumu...
Hava mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Yurt genelinde bugün hava nasıl? İşte cuma günü hava durumu...
Halka arz şirketinden kripto para açıklaması: Elektrikli araçtan sonra, dijital para da gelecek…
Halka arz şirketinden kripto para açıklaması: Elektrikli araçtan sonra, dijital para da gelecek…
Bilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacak
Bilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacak
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar