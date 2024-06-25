Elmanın bu yararını kimse bilmiyor! Elmayı böyle yerseniz 10 kat daha yararlı

Elmanın en faydalı formu! Böyle yerseniz 10 kat daha vitaminli

YAYINLAMA
Google News
Elmanın bu yararını kimse bilmiyor! Elmayı böyle yerseniz 10 kat daha yararlı

Elma lif açısından zengindir. Elma aynı zamanda hastalıklara karşı savaşır. Elmanın faydaları nasıl artırılabilir?

Elmalar yeşil, sarı ve kırmızı olabilir. Her biri de sağlığa çok faydalıdır. Ancak elma nasıl tüketilmelidir?

Elmanın kabuğunu tüketmek, içindeki faydalı bileşenleri vücudumuza en iyi şekilde almanın en iyi yoludur. Elmayı soyarak yerseniz, içerdiği vitamin ve minerallerin tamamını kaybedersiniz.

Elma kabuğu içerisindeki pektin, vücudun sindirim sistemini kontrol eder ve kabızlığı önler.

Kabukta bulunan flavonoidler ayrıca vücudu serbest radikallerden korur.

Flavonoidler ayrıca vücudun bazı kanser türlerinin gelişimini önler.

Elden kira ödeyene ceza geliyor! Kira ödemeleri ve pos cihazları yakın takipteElden kira ödeyene ceza geliyor! Kira ödemeleri ve pos cihazları yakın takipte

IBAN ile alakalı yeni gelişme! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyorIBAN ile alakalı yeni gelişme! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Ev al sat yapanlar dikkat! 20 yıl geriye dönük ceza ödeyebilirsinizEv al sat yapanlar dikkat! 20 yıl geriye dönük ceza ödeyebilirsiniz

Elma kabuğunda bulunan bazı mineraller ve vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu, vücudun enfeksiyonlarla daha kolay mücadele etmesini sağlar.

Elma kabuğu sık sık tüketildiğinde, vücut enerji seviyesini düzenli olarak koruyabilir ve kilo kontrolü sağlayabilir.

Elma kabuğunda bulunan antioksidanlar, vücudun hücre yaşlanmasını yavaşlatır. Bu, ciltte kırışıklıkların oluşmasını önler.

Elma kabuğu, cildinizi yumuşatarak nemlendirir ve yıpranmış hücrelerden arındırır.

Ek olarak, cildiniz daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Cildi kurutmadan temizleyen doğal bir exfolianttır.

Elma kabuğu, cilt bakımı için bir öneridir.

Elma kabuğu yüze sürmek cilt için iyi olabilir. Ciltteki çizgileri azaltmaya ve yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Elma kabuğu, öksürüğü de hafifletebilir. Soğuk suda birkaç dakika kaynatıp süzülüp elma kabuğunu öksürük için içebilirsiniz.

Elma kabuğu çayı içeriğinde bulunan bazı bileşenler insan sağlığını iyileştirir.

Elma kabuğu çayı içeriğindeki polifenoller ve flavonoidler, vücudun serbest radikalleri ortadan kaldırmasını sağlayan antioksidan özelliklere sahiptir.

Elma kabuğu çayı, serbest radikallerin vücudun savunma sistemini güçlendirerek onları önleyebilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Havuza girecekler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunları yapmanız şart, İşte sizi bekleyen tehlikeler...
Havuza girecekler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Bunları yapmanız şart, İşte sizi bekleyen tehlikeler...
Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…
Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…
Bu belirtiler varsa dikkat edin! Güneş çarpması belirtileri neler?
Bu belirtiler varsa dikkat edin! Güneş çarpması belirtileri neler?
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Son Haberler
Engelli maaşlarına zam var mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Engelli maaşlarına zam var mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinin perde arkasını anlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinin perde arkasını anlattı
ÖTV sonrası alkol fiyatları ne kadar olacak? Bira, rakı, tekila, şarap fiyatları
ÖTV sonrası alkol fiyatları ne kadar olacak? Bira, rakı, tekila, şarap fiyatları
Elmanın bu yararını kimse bilmiyor! Elmayı böyle yerseniz 10 kat daha yararlı
Elmanın bu yararını kimse bilmiyor! Elmayı böyle yerseniz 10 kat daha yararlı
Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenler
Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenler
Sıcak havalarda kalp hastası olanlar dikkat: Fazla sıcaklıkta ne olur?
Sıcak havalarda kalp hastası olanlar dikkat: Fazla sıcaklıkta ne olur?
Çok Okunanlar
'Şeriat İslam'dır' | Bugün gazete manşetleri neler? 25 Haziran 2024 Salı tüm gazete manşetleri
'Şeriat İslam'dır' | Bugün gazete manşetleri neler? 25 Haziran 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Sıcaklıklar daha da artıyor, kavrulacağız! 25 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Sıcaklıklar daha da artıyor, kavrulacağız! 25 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Manisa'da korkutan deprem! Manisa 4.8'lik depremle sarsıldı tüm ege hissetti
Manisa'da korkutan deprem! Manisa 4.8'lik depremle sarsıldı tüm ege hissetti
Raporlu ilaç kullananlar mutlaka okuyun! Bakan yeni açıklama yaptı
Raporlu ilaç kullananlar mutlaka okuyun! Bakan yeni açıklama yaptı
Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!
Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu