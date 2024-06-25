IBAN ile alakalı yeni gelişme! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'de finansal güvenlik konusundaki endişeler son zamanlarda arttı. Banka müşterileri, sanal dolandırıcılık girişimleriyle ilgili olarak daha fazla bilinçlenme çağrısında bulunuyor ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor.

Öte yandan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, yaşanan mağduriyetler hakkında uyarılarda bulundu.

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Hüseyin Ölmez, bankaların mağduriyetlerde yeterli çabayı göstermediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Gazi Meclisi finansal dolandırıcılığı ele alacak" dedi. 2015 yılından bu yana, TÜKONFED olarak internet üzerinden banka dolandırıcılığıyla ilgili araştırmalar yürüttük. Gönüllülerimiz hem görsel hem de yazılı medyada açıklamalarda bulundu. Banka hesapları üzerinde artan dolandırıcılık olayları, son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla tartışılıyor. Gazi Meclisi'nde bu konunun ele alınması ve kamuoyunda tartışılması çok önemlidir, ancak bu süreçte bilgi kirliliği dolandırılan finansal tüketicilere zarar verecek düzeye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tüketici işlemlerinde yeterli denetim yapmaması ve bankaların yasal görev ve sorumluluklarını yerine getirmedeki eksiklikleri dolandırıcılara dolaylı olarak yardımcı oluyor.

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Ek olarak, Gazi Meclisi görüşmeleri sırasında bankalardan istenilen bilgilerin "gizlilik" gerekçesiyle gönderilmemesi gerektiğini düşünüyorum. çünkü finansal dolandırıcılık ekonomik ve sosyal olarak toplumumuzda büyük zararlara yol açmıştır.dedi.

Ölmez, "Gazi Meclisi'nde yapılacak görüşmelerden önce görüşlerimizi açıklamak ve bilgi kirliliğine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Bu açıklamalar, Konfederasyonumuza yapılan mağdur başvuruları ve deneyimlerimizden kaynaklanmaktadır. İnovasyonun en tescilsiz olduğu ve zayıf noktalarımızı kullananların iş alanı dolandırıcılıktır. Finansal tüketicilerin yasal sorumlulukları konusunda özellikle önemli eksiklikler olmaması için önceden çok sayıda açıklama yaptık.İfadelerini yaptı.

Dolandırıcılık olaylarından da bahseden Ölmez, "Bankaların dolandırıcılık olaylarındaki tutumları; dolandırıcılık gerçekleşmeden önce hassas davrandıkları, ancak olay gerçekleştiğinde tüm sorumluluğu ve faiziyle tüketicilere yükledikleri" dedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.11.2012 tarihli ve E. 2012/11-550 K. 2012/820 sayılı kararına göre, bankalar internet bankacılığı işlemlerinde sistemlerini korumalıdır. Sistem güvenliği sağlanamazsa, banka sorumludur. Bankalar sıklıkla finansal tüketicileri dolandırır.

Türk Ceza Kanunu'nun 278 ve 279. maddeleri, suçluyu ve suçu bildirme yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Bu konuda bankalar herhangi bir ayrıcalığa sahip değildir. Yargı ve Soruşturma Aşamasında Yetkili Mercilere Zamanında ve Hızlı Yardımda Bulunmama: Bankalar, dolandırıcılık olaylarına karşı zamanında ve doğru bilgi vermemekte ve işbirliği yapmamaktadır. dedi.

Meclis'te alınması gereken kararlar hakkında beklentilerini dile getiren Ölmez, "Gazi Meclisi'nden finansal tüketici olarak beklentilerimiz şunlardır: Emniyet tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak dolandırıcılar için caydırıcı cezalar ve diğer önlemler alınmalıdır." Bankalara şüpheli işlemler için cezai yaptırımlar ve blokaj yetkisi verilmelidir.

Bankalar, BDDK tarafından mevcut yasal gereksinimleri karşılamak için denetim yapması ve yaptırım uygulaması gerekmektedir. Kişisel bilgileri olmayan IBAN numaralı hesaplar derhal bankalar tarafından işleme kapatılmalıdır. Hesap kiralama sözleşmelerinde her bir taraf için farklı düzenlemeler uygulanmalıdır." dedi.