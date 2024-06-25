Elden kira ödeyene ceza geliyor! Kira ödemeleri ve pos cihazları yakın takipte

Kira ödemeleri ve pos cihazları yakında markalanacak. Kiracılara hem konut hem de iş yeri kira ödemelerinde ceza kesilmesi planlanıyor. Ödeme aracı pos cihazını başkalarına kullandıranlara ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası da gündemde.

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Elden kira ödeyene ceza geliyor! Kira ödemeleri ve pos cihazları yakın takipte

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira ödemelerini yakın markaja almaya hazırlanıyor. Kira ödemelerine ceza çalışması uygulanır. Hem evlerini hem de iş yerlerini kiraya verenler bu sürece dahildir. Daha fazla denetim ve ceza uygulanacak. Kira bedelinin elden alınması nedeniyle ortaya çıkan kayıtsızlıkla mücadele etmek amaçtır.

Kiracılar tarafından elden kira ödemelerinde özel bir usulsüzlük cezası kesilmesi de bu kapsamda planlanıyor. Bununla birlikte, kiracı ödemeyi kendi başına yaptığını idareye bildirirse, kiracıya ceza uygulanmayacaktır. Aynı kuralın iş yeri kiralamalarında da geçerli olması bekleniyor.

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Ödemeler için kullanılan pos cihazları da yakında incelenecektir. Ödeme kaydedici cihazlara ve pos cihazlarına aykırı davrananlara kesilecek özel usulsüzlük cezalarının artırılması planlanmaktadır.

Pos cihazını başka mükelleflere kullandıran veya başkasına ait pos cihazını kullanan her bir kişi için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi üzerinde duruluyor.

Ayrıca, 7 bin lirayı aşan ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğuna uyulmasını teşvik etmek için, ödemeyi yapan mükellefin durumu idareye bildirmesi halinde ödemeyi yapan adına ceza kesilmemesine izin veren düzenleme de yer alıyor.

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