Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan ATO Kongre Merkezi'nde organize edilen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı ile partisinin belediye başkan adaylarını tek tek açıklıyor.

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ isimlerinin duyurulması bekleniyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları:

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayları

AK Parti Adana adayı Fatih Mehmet Kocaispir

AK Parti Adıyaman adayı Ziya Polat

AK Parti Afyonkarahisar Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

"SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA"

Açıklayacağımız belediye başkan adaylarımızın şehirlerde verecekleri hizmetlerde şimdiden başarılar diliyorum. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın da tanıtımını yapacağız. İnşallah 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız.

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"HİZMET YOLCULUĞUMUZU 2024'TE ZİRVEYE ÇIKARACAĞIZ"

Amacımız 20 Şubat'ta kalmadan tüm hazırlıklarımızı bitirerek tüm enerjimizi seçim çalışmalarımıza teşvik etmektir. Hizmet yolculuğumuzu 2024’te zirveye çıkaracağız.

Evet biz er meydanında sözü kavi olan halka hizmet atlasında izin olan bir kadro olarak 31 Mart'ta şehirlerimize hizmet etmeye talibimiz.

Türkiye Yüzyılı verdiğimiz Cumhuriyetin 2. yüzyılına adım attık.

15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemize bedel ödetmek istediler. PKK ile hendekler kazarak ülkemize bedel ödetmeye çalışıtılar. Bir teröristan kurdurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarla bu projeyi çökerttiğimizde bedel ödetmek istediler.

Şu an çok net açıklamak isterim. Bizi yolumuzdan geri döndüremeyeceklerdi. Bizi asla diz çöktüremeyeceklerdir.

İSTANBUL'DA İLÇE ADAY TANITIMLARI CUMARTESİ BAŞLIYOR

Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın da tanıtımını yapacağız.

CHP'YE TEPKİ

CHP mevcut yönetim altında maalesef emperyalizmin koç başlığına soyunmuştur. CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı meşruyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı iş birliği uzunca bir süredir devam ediyordu. İradesi ve ipini terör örgütünün temsilcilerine teslim etti.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi, kurultay teröristlere selam çakan bizzat Özgür efendi çaktı.

Dikkat ederseniz; bu iki parti ülke lehine ne varsa karşı çıkıyor, aleyhine ne varsa yanında yer alıyor. Siyasetteki çevirdikleri küçük numaralarla tabanlarını ve milletimizi kandırabileceklerini sanıyorlar.

CHP DEM'den tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır. Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlarda emin olun aynı oyunun benzer senaryolardır.

Hırsları boylarını aşanların ülkenin bekasını milettin geleceğini hiçe sayarak içinde bulundukları bu senaryolar belki eski işe yarıyordu. Ancak milletimizin bu numaralara karnı tok.

İşte bunun için diyoruz ki; sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikte buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür efendiyi vesayetten kurtarıp özgüleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını da sıklaştıracağız. Bizim 85 milyona sözümüz var.

Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına izin vermeyeceğiz.