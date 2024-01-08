Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Murat Kurum olarak açıkladı. Yerel seçim yarışı Kurum ve İmamoğlu arasında geçecek. Peki anket sonuçlarına göre kim önde? İşte 14 ve 24 Mayıs seçimlerini bilen SONAR ve Optimar anketleri..

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Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!

31 Mart seçimleri için cevabı en çok merak edilen soru cevabını buldu. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklendiği gibi Murat Kurum ismini açıklamasının ardından İstanbul'da yarış resmen başlamış oldu.

Son çıkan anketlere göre Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu daha şanslı? İşte son anketler...

ORC anketi sonuçları...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yanılan ORC Araştırma'nın 25 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında yaptığı İstanbul anketine göre İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin 2’li Yarışta Oy

Verme Tercihleri şöyle olmuştu:

  • Ekrem İmamoğlu Yüzde 40,8
  • Cumhur İttifakı (Ak Parti Adayı) Yüzde 40,2
  • Kararsızım Adaylara Bağlı Yüzde 19,0

Metropoll anketi sonuçları...

MetroPoll’ün yaptığı aralık ayı araştırmasına göre İmamoğlu ve Kurum yarıştığı takdirde sonucun ne olacağı vatandaşa soruldu.

Metropoll'ün son anketine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyordu. Yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor.

Metropoll anketine göre, İyi Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na... İyi Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.

Sonar anketi sonuçları...

14 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Murat Bardakçı'nın başkanı olduğu SONAR, geçen ay “Yerel seçimden sonra kimi İBB Başkanı görmek istersiniz?” diye açık uçlu sordu.

Hakan Bayrakçı'nın SONAR'ının anket sonuçlarına göre yüzde 31’i İmamoğlu’nu, yüzde 6.7’si Kurum’a oy vereceğini söyledi. Ancak bu ankette AK Partili diğer adayların da oyları listede ayrıca yer almışı. sordu.

SONAR anketinde Ekrem İmamoğlu’nun tanınırlığı yüzde 93.7 iken, Murat Kurum’unki ise yüzde 67.8 olarak gerçekleşti. Katılımcılardan yüzde 51’i İmamoğlu’nu İBB başkanlığına yakıştırırken, bu oran Kurum’da yüzde 36.9 oldu.,

Optimar anketi sonuçları...

14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru bilen şirket olarak öne çıkan OPTİMAR’ın Kasım araştırmasına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48.8 iken, Kurum yüzde 30.2 oy alıyordu. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 20.9.

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