Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!

Yakıt fiyatlarındaki sürekli artışlar, sürücüleri maddi açıdan zor durumda bırakıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam bekleniyor.

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Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!

Ekonomik kriz ve Türk Lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak artıyor. Neredeyse her sektörü etkileyen zamlar sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz hafta motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam gelmişti. Fiyat artışları bununla da kalmadı. Motorine önümüzdeki hafta bir zam daha geleceği belirtildi.

Motorine bir zam daha

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına Salı günü zam geliyor. 1 Lira 38 Kuruşluk zam geliyor. Zamların nedeni olarak ise brent petrol fiyatlarındaki oynaklık gösteriliyor.

Güncel Motorin ve Benzin fiyatları ise şu şekilde:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 40,24 TL
Ankara 40,94 TL
İzmir 41,14 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 38,38 TL
Ankara 39,04 TL
İzmir 39,24 TL

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