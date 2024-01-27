Yüksekova kar kalınlığı 2 metreyi geçti evler kara gömüldü | Vatandaşlar evlerine tünellerden gidiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle evler ve araçlar kara gömüldü. Kar kalınlığı 1 metreyi geçtiği ilçede vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açarak ulaştılar.

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Yüksekova kar kalınlığı 2 metreyi geçti evler kara gömüldü | Vatandaşlar evlerine tünellerden gidiyor

Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi geçti.

İlçede günlerdir dondurucu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak ilçede 1 metreyi geçerken, evler ve araçlar adeta kar içinde kayboldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla işi gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolları kardan kapalı olduğu için araçları kardan mahsur kaldıkları için yaya ile gitmek zorunda kaldılar. Bazı vatandaşlar evlerine gitmek için tüneller açarak ulaşabildiler. Bunun üzerine vatandaşlar kar içinde kaybolan araçlarını çıkartmak için küreklerle karları indirirken, diğer tarafta ise vatandaşlar evlerini damlarını kardan temizlediler. Kar yağışına en çok sevin çocuklar ise kendilerini dışarıya atarak kar topu ve kardan adam yaparken, tahta kızaklarla kayma keyfini yaşadılar.

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Kar altında kalan evlerini temizlediğini belirten Ömer Yönden, "Dün geceden beri yoğun kar yağışından sonra Yüksekova tamamen kar içinde kaldı. Göründünüz gibi evler ve araçlar kar içinde kaybolmuş durumda. İlçe merkezinde 1 metreyi geçerken yüksek kesimlerde 2 metreyi geçti. Bizde harıl harıl çalışıyoruz açmak için. Bir tarafta da güzel oldu su için kirli hava için" dedi.

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Evlerine gitmek için tüneller açtıklarını belirten Hacı Bulut, "Dün gece zaten yoğun bir kar yağışı vardı. sabah saatlerinde etkisini artırarak ilçe merkezinde 1 metreyi buldu. Şuan gördünüz gibi evlerimiz kar içinde kardı. Bizde evimize ulaşmak için tüneller açıyoruz. Aslında güzel oldu su için. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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Devran Önal isimli Çocuk, "Zaten günlerdir yoğun bir kar yağışı vardı. Şuan ilçede 1 metreyi geçmiş durumda. Bizde bu kar yağışını fırsata çevirerek kartopu ve kızaklarla eğlenme keyfini yaşadık. Güzel oldu bizim için" şeklinde konuştu.

Mehmet Arif Anuş, "Dünden beri hiç durmadı iyi de yağdı. Şuan evim kardan kaybolmuş durumda. Hiç merdivene gerek duymadan çatıya çıkıp temizliyorum" dedi.

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İslam Geçirgen, "Günlerdir yoğun kar yağışı sürekli sürüyor. Bugün merkezde kar kalınlığı 1 metreyi geçmiş durumda. Evler ve araçlar kardan resmen kaybolmuş durumda. Ekipler de yoğun bir mesai ile yolları açıyorlar" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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