Cumhurbaşkanı müjdeledi, Şubat ayında 35 bin sağlık personeli kadroya dahil edilecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de açılışı gerçekleşen törende konuştu. Hem İzmir Şehir Hastanesi hem de Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Burada birtakım açıklamalarda bulunan Erdoğan müjdeyi duyurdu.

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35 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Binlerce sağlık personel adayı atama bekliyordu. Yeni İzmir Şehir Hastanesi açılışında beklentileri boş çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz.”

YENİ HASTANE DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

“Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz.

Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmir'in güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir.”

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YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPDIK

“Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük.”

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