Cumhurbaşkanı müjdeledi, Şubat ayında 35 bin sağlık personeli kadroya dahil edilecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen binlerce sağlık personel adayına seslendi. Önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, 35 bin yeni personelin alınacağını meydanlarda müjdeledi…

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı müjdeledi, Şubat ayında 35 bin sağlık personeli kadroya dahil edilecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de açılışı gerçekleşen törende konuştu. Hem İzmir Şehir Hastanesi hem de Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Burada birtakım açıklamalarda bulunan Erdoğan müjdeyi duyurdu.

Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!

35 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Binlerce sağlık personel adayı atama bekliyordu. Yeni İzmir Şehir Hastanesi açılışında beklentileri boş çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz.”

ekran-resmi-2024-01-27-17-57-44-001.png

YENİ HASTANE DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

“Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz.

Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmir'in güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir.”

Bursa'da açılış rezaleti! Ucuz tencere, tabak için birbirlerini ezdiler, yetmedi çocuklarını kaybettilerBursa'da açılış rezaleti! Ucuz tencere, tabak için birbirlerini ezdiler, yetmedi çocuklarını kaybettiler

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPDIK

“Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük.”

Yüksekova kar kalınlığı 2 metreyi geçti evler kara gömüldü | Vatandaşlar evlerine tünellerden gidiyorYüksekova kar kalınlığı 2 metreyi geçti evler kara gömüldü | Vatandaşlar evlerine tünellerden gidiyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Jandarmadan Altın Günü operasyonu! İşten izin alıp yakın arkadaşını soydu
Jandarmadan Altın Günü operasyonu! İşten izin alıp yakın arkadaşını soydu
İzmir’de korkutan deprem! AFAD Büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı
İzmir’de korkutan deprem! AFAD Büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere 31 şehirde kar etkili olacak
AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere 31 şehirde kar etkili olacak
Son Haberler
Ekonomist Mahfi Eğilmez’den enflasyona yeni bakış açısı: “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”…
Ekonomist Mahfi Eğilmez’den enflasyona yeni bakış açısı: “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”…
Cumhurbaşkanı müjdeledi, Şubat ayında 35 bin sağlık personeli kadroya dahil edilecek…
Cumhurbaşkanı müjdeledi, Şubat ayında 35 bin sağlık personeli kadroya dahil edilecek…
Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!
Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!
Bursa'da açılış rezaleti! Ucuz tencere, tabak için birbirlerini ezdiler, yetmedi çocuklarını kaybettiler
Bursa'da açılış rezaleti! Ucuz tencere, tabak için birbirlerini ezdiler, yetmedi çocuklarını kaybettiler
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
Çok Okunanlar
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecek
Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecek
Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam
Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam
Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı olay tepki! ''Sen camiye neden seçimden seçime geliyorsun''?
Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı olay tepki! ''Sen camiye neden seçimden seçime geliyorsun''?
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL