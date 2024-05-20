Ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kemikleri babasının mezarının yanına defnedilecek

Balıkesir’de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kafatası ve 12 kemiği, 27 Mayıs'ta babası Muhsin Berzeg'in Armutlu Mahallesi'ndeki mezarının yanına defnedilecek.

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'in, kaybolduktan 312 gün sonra 23 Nisan'da evine 3,5 kilometre mesafedeki Fındıklı Deresi kenarında, adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bölgede kemik parçaları da bulununca, Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra sonlandırılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'in, kaybolduktan 312 gün sonra 23 Nisan'da evine 3,5 kilometre mesafedeki Fındıklı Deresi kenarında, adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bölgede kemik parçaları da bulununca, Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra sonlandırılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

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KIYAFETLERİ VE KEMİKLERİ PARÇA PARÇA BULUNDU

Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru 7 gün boyunca yapılan aramalarda; Berzeg'in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu. Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtilirken; toplanan kemik ve kıyafet parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAFATASI KEMİKLERİ DE BERZEG'E AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırılırken, bulunan tüm kemikler ve kıyafet parçaları ile kişisel eşyalar üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme 14 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.

BULUNAN KEMİKLERİ BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLECEK

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeni belirlenemezken, DHA muhabirinin telefonda konuştuğu Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, Korhan Berzeg'in ailesine teslim edilen kemikleri ve kafatasının doğup öldüğü Armutlu Mahallesi'nde, 1940 yılında hayatını kaybeden babası Muhsin Berzeg ile 1968 yılında vefat eden dedesi Kemal Berzeg'in mezarlarının yanında 27 Mayıs'ta toprağa verileceğini söyledi. Berzeg, öğle vakti Armutlu Mahalle Camisi'nde kılınacak namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

BABA İLE OĞLUNUN İLGİNÇ SONU

Öte yandan Korhan Berzeg'in babasıyla benzer bir sonu paylaştığı ortaya çıktı. Eczacı yüzbaşı olarak Iğdır'da görev yapan Muhsin Berzeg'in, İstanbul'a tayininin çıktığı gün Korhan Berzeg'in doğduğu ve birlikteki arkadaşlarına oğlunun doğumu şerefine yemek vermek için görevini 1 gün daha uzattığı belirtildi. Ertesi gün İstanbul'daki birliğine gidecek olan Muhsin Berzeg'in yatağında ölü bulunduğu öğrenildi. Iğdır'da defnedilen Muhsin Berzeg'in kabrinin olduğu mezarlıktan yol geçtiği için, yakınları tarafından alınan kemiklerinin Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ne getirilerek burada defnedildiği belirtildi. Ceset bütünlüğü olmayan Korhan Berzeg'in de 84 yıl önce ölen babası gibi sadece kemikleri toprağa verilebilecek.

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