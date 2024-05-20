Bartın'da acı olay! Özel yaptırdıkları tekne, iki arkadaşa mezar oldu!

Bartın'da özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelen iki arkadaş geceyi teknede geçirmek istedi. Gece ısınmak için teknenin makine bölümünde kömür yakan Faik Kırcı (44) ve arkadaşı Murat Beycan (35), sızan karmonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Bartın'da acı olay! Özel yaptırdıkları tekne, iki arkadaşa mezar oldu!

Bartın'da Kurucaşile ilçesinde tersanede özel olarak yaptırıp, teslim almak üzere geldikleri teknede geceyi geçiren Faik Kırcı (44) ve arkadaşı Murat Beycan (35), makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırcı ve Beycan hayatını kaybetti.Tekirdağ'da oturan Fatih Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne geldi. 2 arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti. Sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi.

Bartın'da acı olay! Özel yaptırdıkları tekne, iki arkadaşa mezar oldu!

ISINMAK İÇİN TENEKE İÇİNDE KÖMÜR YAKTILAR

Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı. Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.

Bartın'da acı olay! Özel yaptırdıkları tekne, iki arkadaşa mezar oldu!

SABAH TEKNE İLE BAREBER YOLA ÇIKACAKLARDI

Sabah saatlerinde tekne atölyesindeki ustalardan biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Faik Kırcı ve Murat Beycan'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

Bartın'da acı olay! Özel yaptırdıkları tekne, iki arkadaşa mezar oldu!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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