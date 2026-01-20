Yılın İlk “İş'te Pendik Buluşmaları” Gerçekleşti



“26. İş’te Pendik Buluşmaları” Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Bu Fuarda İş Var” sloganıyla düzenlenen yılın ilk “buluşmasına” tekstilden gıdaya kadar birçok sektörden 34 firma katıldı.

İlk kez 2012 yılında düzenlenen, Pendik Belediyesinin geleneksel hale getirdiği “İş’te Pendik Buluşmaları”nın 26.sı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Programa otomotivden tekstile, inşaattan taşımacılığa kadar farklı sektörlerden 34 firma katılarak açık iş pozisyonlarına yönelik eleman aradı.

İş arayanlar da “buluşma” sayesinde firmalarla doğrudan görüşme imkanı buldu. İŞKUR ve Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) desteğiyle gerçekleştirilen “İş’te Pendik Buluşmaları” yılda birkaç defa düzenleniyor.