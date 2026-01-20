Başkan Ahmet Cin, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Kaynarca Yıldırım Beyazıt İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Kaymakam Mehmet Yıldız’ın da katıldığı etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Başkan Ahmet Cin, onlara içinde okuma kitabı, yapboz ile tiyatro bileti bulunan hediye çantası verdi.

Pendik’te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 140 bin öğrenci birinci dönem karnelerini aldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin de öğrencilerin karne sevincine Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda ortak oldu. Kaymakam Mehmet Yıldız’la birlikte Kaynarca’da bulunan okuldaki karne törenine katılan Bakan Ahmet Cin, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Sınıfları gezerek karneleri öğrencilere takdim eden veren Başkan Ahmet Cin, onlarla sohbet ederek içinde okuma kitabı, yapboz ile tiyatro bileti bulunan hediye çantası verdi. Başkan Ahmet Cin: “Öğretmenleri emeklerinden, öğrencileri ise başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diyerek öğrencilere tatilde mutlaka kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İkinci yarıyıl, 2 Şubat Pazartesi başlayacak

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.