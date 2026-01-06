EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

  1. Anasayfa
8 bin 300 TL'ye kadar olan işlemlerden 8,37 TL, yüksek tutarlı transferlerden ise 209,38 TL kesinti yapılacak.
Türkiye'deki milyonlarca banka müşterisini doğrudan ilgilendiren para transferi ücretleri, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verilerinin ardından, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinden alacağı komisyon tutarları yeniden belirlendi.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerle birlikte, 2025 yılına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak tescillendi. Bu veri, bankacılık hizmet ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan temel gösterge olması sebebiyle, işlem tarifelerine doğrudan yüzde 30,9 oranında zam olarak yansıtıldı.

EFT İŞLEMLERİNDE ALT SINIR VE YENİ TARİFELER

Sözcü'nün haberine göre; bankacılık sektöründeki mevcut mevzuat uyarınca, her yılbaşında gerçekleşen bu otomatik güncelleme ile birlikte para transferi maliyetleri kademeli olarak yükseldi. Yeni tarifeye göre, yapılan işlemin tutarına bağlı olarak ödenecek komisyon miktarları şu şekilde revize edildi:

*8.300 TL'ye kadar olan transferlerde: İşlem ücreti 8,37 TL olarak belirlendi.
*8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki transferlerde: Ödenmesi gereken tutar 16,76 TL'ye yükseldi.
*399.000 TL ve üzerindeki yüksek tutarlı transferlerde: Bankalar işlem başına 209,38 TL kesinti yapacak.

