Altın fiyatları düşüyor mu, son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor?

Serbest piyasa gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımı olan tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne, işte güncel altın piyasası...

1 8 Altın fiyatları son durum verileri, 6 Mart 2026 ekonomi grafiklerine anlık olarak yansıyor. Serbest piyasa gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımı olan tarafından dikkatle takip ediliyor. Jeopolitik riskler artarken rekor seviyeleri göre altın, savaşa rağmen önceki gün yeniden düşüş göstermişti. Ons altın, dün 5 bin 62 dolara indi. Kapalıçarşı’da 8 bin TL’yi aşan; bu hafta ise en fazla 7 bin 600 TL’yi gören gram altın dün 7 bin 180 TL’yi görmüştü. Ancak altın fiyatları, yeni işlem gününde yeniden yükselişe geçti ve kayıplarının bir kısmını geri aldı. Altının gram fiyatı yeni işlem gününe 7266 TL seviyesinden başlarken, ONS altın ise açılışını 5130 dolar'dan yaptı. Çeyrek altın da yeni işlem gününe 12.275 liradan başladı. Altın fiyatları son dakika verileri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu mercek altın alındı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor? Altın fiyatları düşüyor mu, son durum nedir? İşte 6 Mart 2026 Cuma altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı... 2 8 Altın fiyatları son dakika tablosu, küresel gelişmelerle yeni işlem gününde yatırımcıların odağında. ABD ve İsrail’in İran'a yönelik operasyonları, piyasadaki fiyatlamaları sarstı. Bununla birlikte altın fiyatlarının sınırlı tepki vermesi de dikkat çekiyor. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların ‘güvenli liman’ talebiyle yükselişe geçen altın fiyatları, bu kez yükselmek yerine düşüş göstermişti. Savaş başlamadan hemen önce, şubat ayını 5 bin 280 dolardan kapatan ons altın, pazartesi günü piyasalar açıldığından bu yana 5 bin 96 dolar ila 5 bin 393 dolar aralığında dalgalandı. Dün de yeniden düşüşe geçmişti. Ancak dün düşüş yaşayan altın fiyatları bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı. Peki Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar... 3 8 ALTIN KAYIPLARININ BİR KISMINI GERİ ALDI Hafta içi düşüş seyrinde olan ve son seansa yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden altın fiyatları, İran-ABD savaşının bölgeye yayılacağı endişesiyle yatırımcının güvenli liman talebi sonucu kayıplarını geri aldı. Sabah saat 08:00 itibarıyla altının ons fiyatı yeni güne yüzde 1'in üzerinde yükselişle 5130 dolar seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı ise yüzde 1,19 yükselişle 7266 TL seviyesinde günün açılışını yaptı. 4 8 ALTIN FİYATLARI NE OLUR? İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, gündemin hâlâ sıcak olduğu mevcut ortamda ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmasını beklediklerini ifade etti. Ons altında iki unsurun ‘kritik önem’ taşıdığına vurgu yapan Özer, ilkinin jeopolitik tansiyon, diğerinin de Fed’in hareket alanı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Fed’in bu sürece farklı bir reaksiyon vermesi dolar endeksini hareketlendirebilir. Dolayısıyla bu durum ons altının yönü açısından da belirleyici olacak. Savaşın uzaması durumunda petrolde dalgalanmalar görülebilir. Bu da küresel ekonomi ve borsalarda oynaklığı artırabilir.” 5 8 ALTIN FİYATLARI SON DURUM 6 MART 2026 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:7.266,07 TL Gram altın satış fiyatı:7.267,34 TL 6 8 ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın alış fiyatı:12.074,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:12.261,00 TL 7 8 ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:5.127,39 Ons altın satış (USD) fiyatı:5.128,24 8 8 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:48.148,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.833,00 TL



