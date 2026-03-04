  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

Yayınlanma:
Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?
ABD İran İsrail Savaşı altın piyasasını etkilemeye devam ediyor... Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İstanbul Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları tablosu...
Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 1 18

Altın fiyatları son dakika tablosu, ABD İran İsrail Savaşı ile yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımı olanlar tarafından dikkatle kontrol ediliyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, altında sert yükselişi de beraberinde getirmişti. Bununla birlikte ABD ve İsrail'in hamleleri neticesinde spot altın, 5.379 dolar seviyesini test etmişti. Ancak savaşa rağmen altında ibre tersine döndü. Kuyumcularda 8.000 TL'yi gören gram altın sert düştü. Ancak altın fiyatları dünkü düşüşün ardından yeniden toparlanıyor. Yeni işlem gününde gram altın açılışını 7.292 TL'den, ONS altın ise 5.155 dolardan yaptı. Çeyrek altın ise 12.276 TL seviyelerinden güne başladı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu anbean gelişmelerle mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu, düşüş sürecek mi? İşte 4 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 2 28

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum, anbean ekonomi grafiklerine yansıyor. Ortadoğu'daki sıcak çatışma küresel piyasaları da derinden etkiliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uzun süreli bölgesel savaşa dönüşebileceği ihtimali, atırımcıları riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor. Yaşanan gerilimle beraber yükseliş gösteren altın fiyatları önceki gün içinde düşüşe geçmişti. Ancak altın fiyatları İran-ABD savaşının yarattığı jeopolitik belirsizlikler ile yeniden yükselişe geçti. Diğer taraftan piyasa uzmanları Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çekerken, altında tarihi seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yeni güne 5.155 dolardan başladı. Gram altın ise 7.292 lira ve çeyrek altın da 12.276 TL'den günün açılışını yaptı. Peki altın fiyatları yeniden yükselecek mi, son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 3 38

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Dün güçlenen dolar endeksi nedeniyle haftanın en düşük seviyesine çekilen altın fiyatları, ABD-İran savaşının yarattığı jeopolitik belirsizlik ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile oluşan enerji krizi ile yeniden yükselişe geçti.

İran'daki jeopolitik gelişmelerin ABD'de enflasyon kaygılarını ve küresel satış baskısını artırdığını belirten uzmanlar, enerji piyasasındaki belirsizliğin altın fiyatlarına yön verdiğini ifade etti.

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 4 48

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 4 MART 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.292,09 TL

Gram altın satış fiyatı:7.293,26 TL

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 5 58

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:5.161,79

Ons altın satış (USD) fiyatı:5.162,58

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 6 68

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:12.068,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:12.274,00 TL

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 7 78

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:48.137,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.846,00 TL

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? 8 88

ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ata altın alış fiyatı:48.875,32 TL

Ata altın satış fiyatı:50.232,44 TL

HABERE YORUM KAT