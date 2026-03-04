Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

Altın fiyatları son dakika tablosu, ABD İran İsrail Savaşı ile yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımı olanlar tarafından dikkatle kontrol ediliyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, altında sert yükselişi de beraberinde getirmişti. Bununla birlikte ABD ve İsrail'in hamleleri neticesinde spot altın, 5.379 dolar seviyesini test etmişti. Ancak savaşa rağmen altında ibre tersine döndü. Kuyumcularda 8.000 TL'yi gören gram altın sert düştü. Ancak altın fiyatları dünkü düşüşün ardından yeniden toparlanıyor. Yeni işlem gününde gram altın açılışını 7.292 TL'den, ONS altın ise 5.155 dolardan yaptı. Çeyrek altın ise 12.276 TL seviyelerinden güne başladı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu anbean gelişmelerle mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu, düşüş sürecek mi? İşte 4 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...