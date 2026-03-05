Altın fiyatlarında dengesizlik sürüyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira?
Yayınlanma:
05 Mart 2026 09:36
Altın fiyatlarıdaki dengesizlik sürerken, piyasaları derinden etkileyen ABD İran İsrail Savaşı yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 5 Mart 2026 Perşembe günü ne kadar?
Altın fiyatları son dakika tablosu, ABD İran İsrail Savaşı ile yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 5 Mart 2026 Perşembe günü yatırımı olanlar tarafından gündemde yer alıyor. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve ABD-İran savaşı küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcıların altına yönelmesiyle ons altın yükselirken, gram altın da yurt içinde rekor seviyelere yaklaşarak güçlü seyrini sürdürdü. Peki bugün 1 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu, düşüş sürecek mi? İşte 5 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmeleri, anbean ekonomi grafiklerine yansıyor. Ortadoğu'daki sıcak çatışma küresel piyasaları da derinden etkiliyor. Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin etkisiyle altın fiyatları hareketli bir güne başladı. Uzmanlar, savaşla ilgili belirsizliklerin ve gerilimin zirve noktasına ulaştığına dair işaretlerin, piyasalarda yüksek volatiliteyi (oynaklığı) desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları canlı grafik tablosu...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA
Güne yükselişle başlayan spot altın, sabah saat 07:45 sularında yüzde 0,80 oranında değer kazanarak 5 bin 175 dolar seviyesine ulaştı. Yurt içi piyasalarda ise gram altın, aynı dakikalarda yüzde 0,83 prim yaparak 7 bin 317 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, doların küresel bazda zayıflaması ve dolar cinsinden fiyatlanan metalin diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale gelmesi etkili oldu.
GÖZLER FED FAİZ KARARINDA
Piyasalarda bir yandan savaş takip edilirken, diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’ta açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı. Mevcut beklentiler Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde yoğunlaşmış durumda. Yatırımcılar ayrıca, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak haftalık ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi ile cuma günü yayımlanacak şubat ayı ABD istihdam raporunu kritik göstergeler olarak bekliyor.
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 5 MART 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:7.316,26 TL
Gram altın satış fiyatı:7.317,22 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:12.153,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:12.312,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:5.165,56
Ons altın satış (USD) fiyatı:5.166,39
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:48.461,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:49.038,00 TL
ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ata altın alış fiyatı:49.355,42 TL
Ata altın satış fiyatı:50.724,66 TL