Altın fiyatlarında dengesizlik sürüyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira?

Altın fiyatları son dakika tablosu, ABD İran İsrail Savaşı ile yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 5 Mart 2026 Perşembe günü yatırımı olanlar tarafından gündemde yer alıyor. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve ABD-İran savaşı küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcıların altına yönelmesiyle ons altın yükselirken, gram altın da yurt içinde rekor seviyelere yaklaşarak güçlü seyrini sürdürdü. Peki bugün 1 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu, düşüş sürecek mi? İşte 5 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

