Hız sınırlarında cezalar güncellendi: İşte, 30 bin liraya kadar yükselen o liste!

"ŞEHİR DIŞINDA 10 KİLOMETRE AŞIM HAKKI"

Yasaya göre, hız limitleri, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km, yap işlet devret otoyollarında ise 140 km.

Yeni düzenlemeye göre, sürücüler, bu limitleri 10 kilometre aşabilir. Hız sınırı 90 olan yollarda 100 km, 110 olan yollarda 120 km, 130 olan yollarda 140, 140 olan yollarda ise 150 km süratten itibaren kademeli olarak Radar cezaları başlayacak.

Yasa öncesinde yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/saat hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktaydı. Yani 90 kilometre hız sınırı 10 kilometre aşılabilir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/saat tolerans öngörüldü. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 km/saat, yerleşim yeri dışındaki 10 km/saat ilk aşım tolerans uygulaması devam ediyor.

Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmayacak. Yani hız sınır bölgeleri, okul geçitleri gibi yerlerde hız sınırları farklılık gösterebilir. Sürücüler, bu bölgelerde trafik levhalarına dikkat edecek ve belirtilen hız sınırını aşmayacak.