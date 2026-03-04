Hız sınırlarında cezalar güncellendi: İşte, 30 bin liraya kadar yükselen o liste!

"56 KİLOMETRE İLE CEZA BAŞLIYOR"
Düzenlemeye göre, şehir içinde 50 olan hız sınırını için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak. Hız sınırında 56 kilometre ile ceza başlıyor ve kademeli cezalar şöyle;
Yerleşim yeri içinde, belirtilen hız sınırını;
6 ila 10 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,
11 ile 15 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,
16 ile 20 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,
21 ila 5 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,
26 ile 35 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,
36 ile 45 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,
46 ile 55 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,
56 ile 65 km/s aşanlara 25 bin Türk lirası,
66 km/s ve daha fazla aşanlara 30 bin Türk lirası,