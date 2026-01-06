Bu 19 model telefonlar için son tarih: Yazılım desteği verilmeyecek!

19 akıllı telefon ve tablet için yazılım ve güvenlik güncellemelerini sonlandıracağını açıkladı. İşte o marka ve modeller...

Xiaomi, 2026 yılı içerisinde aralarında popüler Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinin de bulunduğu 19 akıllı telefon ve tablet için yazılım ve güvenlik güncellemelerini sonlandıracağını açıkladı.

Android dünyasında uzun süreli yazılım desteği sunan markaların başında gelen Xiaomi, bazı modelleri için kullanım ömrü sonu (EOL) takvimini duyurdu. Şirketin güncelleme politikasına göre, 2026 yılı içerisinde toplam 19 farklı akıllı telefon ve tablet modeli için resmi destek tamamen sona erecek.

Belirlenen tarihler itibarıyla listede yer alan cihazlar, Android işletim sistemi güncellemeleri, HyperOS arayüz yenilikleri ve kritik güvenlik yamalarını artık almayacak. Cihazlar kullanılmaya devam edilebilecek olsa da, yeni güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalabilecekleri için kullanıcıların daha güncel modellere yönelmeleri öneriliyor.

POPÜLER MODELLER LİSTEDE

Desteği sona erecek cihazlar arasında bir dönemin amiral gemileri olan Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Lite ve 12T serisi öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de de yaygın şekilde kullanılan Redmi Note 12 serisi, Redmi Pad SE tabletler, POCO F5 serisi ve POCO X5 Pro 5G gibi modeller de 2026’nın farklı aylarında güncelleme takviminden çıkarılacak.

Haberin Devamı

SON GÜNCELLEME İHTİMALİ

Kullanım ömrünün sonuna yaklaşan bazı modeller için ise son bir büyük güncelleme ihtimali bulunuyor. Özellikle POCO F5 ve POCO F5 Pro modellerinde Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümünün test edildiği belirtilirken, bu güncellemenin destek kesilmeden önce sunulabilecek son büyük yazılım paketi olması bekleniyor.

2026’DA GÜNCELLEME DESTEĞİ SONA ERECEK MODELLER

Xiaomi 12 Pro – Mart 2026

Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026

Xiaomi 12T – Ekim 2026

Xiaomi 12T Pro – Ekim 2026

Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026

Redmi Note 12 5G – Mart 2026

Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026

Redmi 12C – Mart 2026

Redmi 13C – Kasım 2026

Redmi A2 – Mart 2026

Redmi A2+ – Mart 2026

Redmi Pad SE – Ağustos 2026

POCO C65 – Kasım 2026

POCO F5 – Mayıs 2026

POCO F5 Pro – Mayıs 2026

POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026

Xiaomi’nin açıkladığı takvimle birlikte, söz konusu cihazları kullanan milyonlarca kullanıcı için güncelleme sürecinde sona yaklaşılmış oldu.

