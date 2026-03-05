Bakan Şimşek'ten petrol zammı açıklaması: Eşel mobil ile şokun etkisini azaltacağız

Bakan Şimşek, "Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici petrol fiyat artışlarının etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin devreye alındığını açıkladı.

Bakan, akaryakıt fiyatlarındaki yüksek zamların eşel mobil ile azaltılacağını ve bu sistemin, petrol fiyat şokunun etkisini sınırlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

Şimşek, mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarına gelmesi beklenen yüksek zamların eşel mobille azaltılacağını söyledi.

Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." dedi.

"ŞOKUN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN DEVREYE ALDIK"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek "Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

DEZENFLASYON DESTEKLENECEK

Şimşek "Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

