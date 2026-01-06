Kolombiya, Venezuela arasında mülteci krizi mi başlıyor: Kolombiya sınırına binlerce askerden duvar örüyor!

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kaçırıldığı iddiasının ardından Kolombiya, Venezuela arasında mülteci krizi bekleniyor... Kolombiya sınırına binlerce askerden duvar örerek mülteci akımına karşı tedbir almaya başladı...

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kaçırıldığı iddiasının ardından Kolombiya, olası bir mülteci krizi için alarma geçti. Kolombiya yönetimi sınır hattına 30 bin asker sevk ederken, göç dalgasına karşı sınır kentlerinde beş acil komuta merkezi kuruldu ve ELN ile Segunda Marquetalia gibi silahlı gruplara yönelik güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun cumartesi günü kaçırıldığı iddiasının ardından, Kolombiya olası bir mülteci krizine hazırlanıyor. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, güvenliği artırmak amacıyla Venezuela sınırına 30 bin asker gönderildiğini duyurdu.Sınır hattında tansiyon yükselirken, Cúcuta yakınlarındaki Simón Bolívar Uluslararası Köprüsünde pazartesi günü araç ve yaya trafiğinin normal seyrettiği bildirildi. Ancak bölgede artan askeri varlık dikkat çekti. Köprü çevresinde Kolombiya'ya ait M1117 zırhlı güvenlik araçlarının konuşlandırıldığı belirtildi.

TRUMP'TAN "DAHA FAZLA SALDIRI" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçici lider olarak yemin ettiği belirtilen Delcy Rodríguez'e yönelik "uslu durmazsa yeni saldırılar olacağı" uyarısı, sınır bölgesindeki tedirginliği artırdı. Bu açıklamaların ardından Kolombiya'da "kırılgan bir sakinlik" oluştuğu ifade edildi.

SİLAHLI GRUPLARA KARŞI ALARM

Savunma Bakanı Sanchez, güvenlik güçlerinin ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ve FARC'ın silahlı muhalif kolu olarak bilinen Segunda Marquetalia gibi grupların olası misillemelerine karşı "aktive edildiğini" söyledi. Kolombiya yönetimi, yıllardır Venezuela tarafında rahat hareket ettiği belirtilen bu grupların, Maduro'nun devrilmesiyle birlikte yeniden Kolombiya'ya dönerek sınır hattında çatışma riskini artırabileceğini değerlendiriyor.

Kolombiya'daki silahlı grupların, 2 bin 200 kilometrelik zorlu sınır hattını geçmişte uyuşturucu kaçakçılığı ve ordudan kaçış güzergâhı olarak kullandığı biliniyor. Kolombiya istihbaratının ise Maduro'nun devrilmesi halinde, bu grupların bazı liderlerinin Venezuela'daki güvenlik zeminini kaybedebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

SINIRDA 5 ACİL KOMUTA MERKEZİ

Kolombiya hükümeti, ABD saldırıları sonrası Venezuela'dan gelebilecek olası göç dalgasına karşı sınır kentlerinde beş acil durum komuta merkezi kurdu. Sanchez, bu merkezlerin "insani yardım, güvenlik ve bölgesel kontrol" faaliyetlerini eşgüdüm içinde yürütmek için devreye alındığını belirtti.

BAKANI BÖLGEYE YOLLADI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da mülteci hareketliliğine yönelik insani süreçleri yönetmek üzere Eşitlik ve Hakkaniyet Bakanı Juan Carlos Florian'ı Cúcuta'ya gönderdi. Florian, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, olası göç krizine karşı "sınır planı" yürüttüklerini ve devlet kurumlarının bu senaryoya göre koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

