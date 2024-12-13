Edirne'de kahreden görüntü! Kimlikleri belli oldu; 4 genç kaza yaptıkları araçta cayır cayır yandı!

Edirne'de duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilde yanarak hayatlarını kaybeden 4 gencin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyir halinde olan otomobil evin duvarına çarptı.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gençten 3'ünün üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Otomobilin duvara çarpmasının ardından alev alması sonucu araçta sıkışan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) yanarak hayatlarını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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