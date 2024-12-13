Son dakika! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri için kuralar çekildi: İşte Türkiye'nin rakipleri...

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri için kura çekimi yapıldı. Türkiye'nin elemelerde karşılaşacağı rakipleri de belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi geçekleştirildi.

Türkiye'nin 2. torbadan katıldığı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı.

TÜRKİYE E GRUBU'NDA

Yapılan kura çekimi sonrası Türkiye, 4 takımın yer alacağı E Grubu'na düştü. Millilerin bu gruptaki rakipleri İspanya - Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.

İŞTE FORMATI

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

DÜNYA KUPASI'NIN AÇILIŞ MAÇI 11 HAZİRAN 2026'DA

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

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Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

Kaynak: Haber7

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