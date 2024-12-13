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Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...

Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza meydana geldi. Halk otobüsü, arıza yapan tomruk yüklü kamyona ve güvenlik önlemi alan polis aracına çarptı.

Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...
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Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...

Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza meydana geldi. Halk otobüsü, arıza yapan tomruk yüklü kamyona ve güvenlik önlemi alan polis aracına çarptı. Kazada 7'i polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...

Kurtarma çalışmalar sırasında geri kayan kamyon, yaklaşık 30 metre sürüklenerek park halindeki 2 araca çarptı ve șarampole devrildi.

Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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