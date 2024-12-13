Emekliler, 2025 yılı için zam taleplerini açıkladı! TÜFE artı seyyanen 10 bin TL

Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 2025 yılı için emeklilere yapılacak zam beklentilerini açıkladı. Çalışkan, "Emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.