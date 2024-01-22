Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar çıktı!

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne sebep olan, 20 kişilik cinayet davasında karar açıklandı. Çıkan Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar çıktı!

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar çıktı!
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