Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada karar çıktı! Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne sebep olan, 20 kişilik cinayet davasında karar açıklandı. Çıkan Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.