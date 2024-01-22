Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler yeni kura çekimi yöneltilmişti. Kura çekimi bugün gerçekleşti. Yapılan kurayla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kurada 5. eleme turunda rakiplerini eleyerek son 16 Turuna yükselen 13’ü Süper Lig, 2’si Trendyol 1. Lig ve 1’i de TFF 2. Lig ekibi olmak üzere toplam 16 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

MKE Ankaragücü - 24 Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

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