Evi küle dönen yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı!

Edirne’de inekleri sağdıktan sonra kaynatmak için sütü ocağa koyarak unutan yaşlı kadının evi küle döndü.

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Evi küle dönen yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı!

Edirne’de ineklerden sağılan sütün kaynatmak için ocakta unutulması sonucu yaşlı çiftin evi küle döndü. Sütü ocakta unutan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan yaşlı çift, ahırda bulunan ineklerinden sandıkları sütün bir kısmını tencerede kaynatırken gazı açık unuttu. Sattıkları diğer sütün parasını ise Edirne şehir merkezine almak için giden yaşlı çifte acı haberi komşuları verdi. Köylerinde bulunan evlerine dönen dönen yaşlı çift gözyaşlarıyla küle dönen evlerinin yanışını izledi.

Evi küle dönen yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı!

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, küle dönen ev ise kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, evde bulunan tüplerin patlamaması için dışarıya taşındı.

Evi küle dönen yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı!

“Ocakta unutulan süt alev aldı”

Ev sahibi Halil Uysal, eşiyle birlikte soğuk kış gününde dışarıda kaldıklarını söyledi. Halil Uysal, “Sabah vaktinde işlerimizi bitirip köyden Edirne merkeze sattığımız sütün parasını almaya gittik. Komşular 2-3 saat sonra bize haber ettiler. Daha sonra geldik ama iş işten geçti artık. Ocağın üzerinde tencerede süt vardı ve açık bırakılmış. Oradan çıkan alevler evi küle çevirmiş. Dışarıda kaldık ve evden hiç bir şey kurtaramadık; sadece üstümdeki elbiselerle kaldık” dedi.

Evi küle dönen yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı!


Evi yanan yaşlı çiftin komşuları da meydana gelen yangın dolayısıyla çok üzüldüklerini ifade etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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